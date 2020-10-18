سماح أنور تكشف لـ"الخليج 365" عن موعد عرض مسرحية "مورستان"

رنا صلاح الدين - تعاقدت الفنانة سماح أنور على المشاركة في بطولة مسرحية "مورستان"، المأخوذة عن مسرحية "بير السلم" للكاتب الراحل سعد الدين وهبة، والذي من المقرر عرضها على خشبة المسرح القومي.

وفي تصريح خاص لموقع الخليج 365 قالت الفنانة سماح أنور إنها حرصت على المشاركة في مسرحية "مورستان" فور عرضها عليها بسبب فريق عملها، المكون من المخرج سمير العصفوري، الذي يعد من أساتذة المسرح، ولأن مؤلفها هو الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، ويشارك في بطولتها سيدة المسرح الفنانة سميحة أيوب.

وتابعت سماح أنور وأكدت إنها بدأت بروفات المسرحية، مشيرة إلى إنها تجري البروفات على خشبة المسرح القومي لعدة أيام في خلال الأسبوع.

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وكشفت أنور عن موعد عرض مسرحية "مورستان"، مؤكدة أنه حدد لها موعد لإنطلاق عرضها في خلال شهر يناير المقبل من قبل القائمين على البيت الفني للمسرح.

وأضافت أنور وأكدت أنها كانت مشغولة خلال الفترة الماضية بأمرين أساسين وهما، مشاريعها الخيرية التي قالت عنها أنه لا يوجد أفضل من مساعدة الآخرين، والأمر الأخر هو متابعة شركتها التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والدعاية والإعلان، مشيرة إلى إنها لا تنتج، ولكن الشركة تعمل في الدعاية والإعلان بشكل جيد.

مسرحية "مورستان" يشارك في بطولتها كلا من الفنانين، سماح أنور، وسميحة أيوب، وأشرف عبدالغفور، وأحمد سلامة، وآخرين، والمسرحية مأخوذة عن مسرحية "بير السلم" للكاتب الراحل سعد الدين وهبة، ويخرجها المخرج المسرحي سمير العصفوري.