ترشيح محمود حميدة لمشاركة مصطفى شعبان وعمرو سعد في هذا العمل

رنا صلاح الدين - عرضت الجهة المنتجة لمسلسل "عش الدبابير"، الذي يقوم ببطولته الفنانين مصطفى شعبان وعمرو سعد، على الفنان محمود حميدة مشاركتهم في بطولة العمل، المقرر عرضه في المارثون الرمضاني المقبل.

وعلم موقع الخليج 365 أن الفنان محمود حميدة أعطى موافقة مبدئية، ولكنه حتى كتابة هذه السطور لم يتعاقد على المشاركة في العمل بشكل رسمي.

مسلسل "عش الدبابير" يتعاون خلاله الفنانين مصطفى شعبان وعمر سعد، مع المؤلف محمد سيد بشير، والمخرج أحمد خالد موسى، الذي يقوم حاليا بترشيح باقي الفنانين المشاركين في بطولته.

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وقرر فريق عمل المسلسل أن يبدأون تصويره في مطلع شهر نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يتم تصويرعدد كبير من مشاهده في عدة دول، حدد منها حتى الأن دولة لبنان، وسيستقر مخرج العمل خلال الأيام القليلة المقبلة على الدول، الذي يريد أن يستكمل تصوير باقي المشاهد فيها.

"عش الدبابير" يدور فى إطار اجتماعى شعبى، حول شخصين يواجهان صعاب كثيرة ويتحدان نفسهما للخروج منها، في حين أنه يتربص بهما شخص آخربمثابة العدو لهما ويدخلان معا فى صراع كبير.

يذكر إن هذا العمل يشهد التعاون الأول بين الفنانين مصطفى شعبان وعمرو سعد، وانتهى مؤلفه من تقفيل عدد من حلقاته، ومن المقرر أن يظهر خلاله عدد من الفنانين كضيوف شرف.