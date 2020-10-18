اليوم.. أحمد شيبة يحتفل بزفاف ابنته

رنا صلاح الدين - يحتفل الفنان المصري أحمد شيبة بزفاف ابنته "هاجر"، اليوم، وذلك في أحد الأماكن بمسقط رأسه بالإسكندرية.

الفنان المصري وجه دعوات الحضور لعدد كبير من أصدقائه من نجوم الغناء والفن، لمشاركته فرحته بزفاف ابنته "هاجر".

يذكر أن آخر أعمال أحمد شيبة كانت أغنية دويتومع أمينة بعنوان "خليك في البيت"، وهي من كلمات الشاعر الغنائى شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، توزيع وهندسة صوتية محمد صقر، وإخراج هيثم عنتر، وظهر عدد من الممثلين في الكليب، منهم أحمد بدير، وكمال أبورية، ومها أحمد، وأحمد ماهر.

وكان شيبة قد شارك في شهر رمضان الماضي بأغنية تتر مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وأنعام سالوسة، والأغنية من كلمات رضا المصرى، ألحان حسين محمود، وتوزيع طه الحكيم.