كيف بدأت قصة حب محمد عطية وحبيبته؟.. الفنان :"كنت بلمح لتلاجة.. صفر ريأكشن"

رنا صلاح الدين - أعلن الفنان محمد عطية نجم برنامج "ستار أكاديمي" الأيام الماضية ارتباطه بمقدمة البرامج ميرنا الهلباوي، بشكل فاجئ به الجمهور خاصة أنه لم يكشف من قبل عن هذه الخطوة.

وفي أول ظهور لهما بعد إعلان ارتباطهما، روى كل منهما تفاصيل قصة حبهما وبدابة علاقتهما ببعض التي لم يعرفها أحد، حيث قالت ميرنا خلال لقائهما مع برنامج "Et بالعربي":"تعرفنا على بعض في الراديو، كنت مذيعة راديو وقالولي عندك انترفيو مع محمد عطية، وأنا مكنتش أعرفه شخصيًا والكلام ده من حوالي 3 سنوات ونصف تقريبًا".

وأكمل عطية حديثه وكشف عن إعجابه بها، قائلًا:"ميرنا دماغها عجبتني وصديق ليا لبناني قالي هترتبط بميرنا وقاعدت ألمح ليها بس كنت بلمح لتلاجة "صفر ريأكشن".

وتابع:"عرفت أنها اتخطبت، فسافرت أنا لبنان ، ولما رجعت واتقابنا وسألتها على خطيبها قالتلي لا خلاص".

Advertisements

وأعربت ميرنا عن حبها الشديد له، قائلة:" مبسوطة اني قابلت حد زي محمد عطية في حياتي عشان هو رجعلي ايماني بفكرة الحب والشخص اللي بدور عليه طول حياتي".

وكان قد أعلن محمد عطية الأيام الماضية ارتباطه بطريقة مختلفة ورمانسية، بمقدمة البرامج ميرنا الهلباوي.

ونشر عطية سلسلة صور تجمعه بها وكان آخرها صورة من من حفل زفاف شريف منير حسن عضو في مجلس ادارة نادي الزمالك سابقاً، والتي ظهرت فيها وهي مرتدية فستانًا مكشوفًا أزرق اللون، معلقًا عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا:"لن أبدلّك بأي شيء في هذا العالم".