بالفيديو.. علي ربيع يكشف كواليس تصوير أغنية "دولارات"

رنا صلاح الدين - شارك الفنان المصري علي ربيع جمهوه بمقطع فيديو من كواليس تصويره أغنية "دولار ات"، وهي الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد "الخطة العايمة".

ربيع أرفق المقطع، الذي نشره على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق قال فيه: "احنا جينا يلا نخطف المكان الأغنيه موجودة دلوقتي علي اليوتيوب والفيلم بكل سينمات مصر يلا بينا سينمااااا #فيلم_الخطه_العايمه #علي_ربيع".

وفيلم الخطة العايمة" بطولة على ربيع، ومحمد عبد الرحمن، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وبيومى فؤاد، وبسنت صيام، وهشام محمد شرف، ويظهر عدد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، والعمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، ومن إخراج معتز التونى.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، وذلك لتخطيطه سرقة البنك الذي يعمل به.