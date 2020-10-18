رنا رئيس: جاتلي الزايدة بسبب يحيى الفخراني

رنا صلاح الدين - تحدثت الفنانة الشابة رنا رئيس عن مشاكتها مع الفنان الكبير يحيى الفخراني في مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش"، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

الفنانة الشابة كشفت أنها شعرت برعب شديد من الوقوف أمام نجم كبير بحجم الفنان يحيى الفخراني، لافتة غلى انها من شدة رعبها أصيبت بالزائدة الدودية في أول يوم تصوير، وخضعت لعملية جراحية لإزالتها.

وعن النجوم التي تتمنى العمل معهم، كشفت إنها تتمنى العمل مع النجمة منى زكي، حيث قالت: "نفسي أمثل قدام حبيبة قلبي اللي بموت فيها منى زكي، أنا بعشقها وهي عارفة كده"، وعبرت عن حبها لكل "جانات السينما" زتتمنى الوقوف أمامهم.

يذكر أن رنا رئيس كانت قد شاركت في موسم مضان الماضي بمسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وغيرهم.

كما شاركت رنا في مسلسل "سلطانة المعز"، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ومحمود عبدالغني، ودينا، ومحمود البزاوي، وغيرهم.