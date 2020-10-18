شهيرة: ما حدث في جنازة محمود ياسين دليل على حب المولى

رنا صلاح الدين - أعربت الفنانة شهيرة، عن حبها الشديد لزوجها النجم الراحل محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا الأيام القليلة الماضية، وحزن عليه الوسط الفني.

ووجهت شهيرة رسالة مؤثرة لزوجها بعد وفاته، من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشرت صورة تجمعها به، وعلقت قائلة:"حبيبي وحبيبي وروحي والحياه التي ذهبت بعيدا كنت لي وكنت لي وكنت لي مهما شغلتك هموم الحياه وصعابها فانا الجزء الطاغي ولما تعبت في السنين الماضيه كنت لك وكنت لك وكنت لك وهذا ليس فضلا ولا واجب ولكنه الحب والحب والحب لقلب أنسان بدرجه رجل أستثنائي في كل شيئ في فنه في موهبته في نجوميته التي كانت تسحر القلوب أستثنائى في تواضعه في حنانه في أبوته لأولاده وعطائه اللا محدود للصغير قبل الكبير أستثنائي في أنسانيته وأخلاقه التي أتفق عليها الجميع".

شهيرة

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وأضافت:"علمني حاجه أغلبنا يعتبرها ثقيله علي قلبه وهي ثقافه الاعتذار عندما أخطئ اعتذر لأن الاعتذار قوه وكرامه وليس العكس وكان دايما لأقل شيئ يقول آسف اقوله علي أيه ياحبيبي مش مستاهله وانالما اغلط أقوله انا آسفه يرد يقول العفو العفو ياحبيبي ايه الأدب ده ايه الأخلاق دي هقول أيه ولا أيه".

وتابعت حديثها:"صلاه الجنازه المهيبه التي حضرها المئات والمئات برغم ظروف الكورنا لخير دليل علي حب المولي لك (نادي الله سيدنا جبريل وقال ياجبريل أني أحب فلان فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض ) الحمدلله الحمدلله الحمدلله يارب روح وريحان".

وانهارت الفنانة المصرية شهيرة ودخلت في نوبة بكاء في تشييع جنازة زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، وحرص على مرافقتها نجلها الفنان عمرو محمود ياسين وحفيدها محمود ياسين، وابنتها رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض.