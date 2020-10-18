ساموزين يطرح "حورية في جزيرة" في هذا الموعد

رنا صلاح الدين - انتهى المطرب ساموزين من تسجيل أحدث أغنياته، والتي تحمل عنوان "حورية في جزيرة"، الذي تعاون خلالها مع الشاعر الغنائي محمد شوقي، والملحن معتز أمين، والموزع أسامة عبدالهادي.

وقرر ساموزين طرح أغنية "حورية في جزيرة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، يوم 11 من شهر نوفمبر المقبل.

ويستكمل ساموزين حاليا تصوير فيلمه الجديد، الذي يحمل أسم مؤقت له وهو "اللغز"، حيث إنه من المقرر أن يطرح العمل عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ومن المقرر أيضا أن يتم تغيير اسمه مع الإنتهاء من تصويره، الذي حدد له أن يكون في خلال شهر نوفمبر المقبل.

يذكر إن ساموزين طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته "عصفور فرحان يصوصو"، وهي الأغنية الذي شارك ساموزين في كتابتها مع معتز أمين وأسامة عبد الهادي، ومن ألحان معتز أمين، وتوزيع ومكس وماستر أسامة عبدالهادي، وفكرة وإخراج ساموزين.