رانيا منصور لـ"الخليج 365": لهذا السبب حلقت شعري زيرو

رنا صلاح الدين - ظهرت الفنانة الشابة رانيا منصور خلال أحداث مسلسل "أسود فاتح"، التي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ويعرض عبر منصة شاهد VIP، واستطاعت رانيا أن تخطف قلوب الجمهور المشاهد للعمل، بسبب ظهورها وهي حليقة الرأس، وذلك لأنها تجسد شخصية فتاة تعاني من مرض السرطان وفقدت شعرها أثناء رحلة علاجها.

رانيا منصور

وفي تصريح خاص لموقع الخليج 365 أكدت الفنانة رانيا منصور أنها قررت أن تظهر حليقة الرأس بالكامل لأكثر من سبب، أولهما إنها تريد أن يقتنع الجمهور بالشخصية التي تجسدها في خلال الأحداث.

وأشارت إلى إن السبب الثاني يأتي لرغبتها في دعم مريضات السرطان، مؤكدة إن شعور الأنثى بعد وجود شعر في رأسها شعور مخيف لها، وذلك لأن الشعر من أكثر الأشياء التي تميز الأنثى عن الرجل.

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رانيا منصور

وأعربت رانيا عن سعادتها في إن إجتهادها وإتقانها لشخصية أية، التي تجسدها في أحداث المسلسل وصلت للجمهور، مؤكدة إن ردود الأفعال التي تصل إليها بشكل يومي كلها إيجابية، وجعلها تشعر بنشوة النجاح.

مسلسل "أسود فاتح" يشارك في بطولته إلى جوار الفنانة هيفاء وهبي كلا من الفنانين، شريف سلامة، وروجينا، وأحمد فهمى، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندى، وحنان سليمان، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وآخرين، والعمل أشرف على كتابته أمين جمال، وسيناريو وحوار شريف يسرى وإبراهيم ربيع وحمدى التايه، وإخراج كريم العدل.

يذكر إن هناك أكثر من فنانة سبقت الفنانة رانيا منصور في الظهور بدون شعر في رأسهما، ومن أبرزهن كلا من الفنانات، هند صبري، وإلهام شاهين، ونادين نسيب نجيم، ورولا حمادة، وهيام أبو شديد.