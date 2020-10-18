بعد طرح برومو أغنيته الجديدة..الجمهور لـ عمرو دياب: "هو كله حب مفيش فركشة"

رنا صلاح الدين - شوق النجم المصري عمرو دياب، جمهوره بطرح برومو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "أهه أهه"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وفور طرح هذا المقطع الصغير أشاد العديد من محبي وعشاق الهضبة بالأغنية خاصة أنه دائمًا يحب أن يقدم الجديد لجمهوره سواء كان من ناحية الكلمات أو الألحان.

وعلى الرغم من إعجاب الجمهور بالأغنية إلا أن البعض لاحظ حالة الحب الذي يعيشها الهضبة في أغانية الفترة الأخيرة وأكدوا أن سببها الفنانة دينا الشرييني وكان آخرها "أماكن السهر" التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وشاركته فيه، حيث طالبوه بطرح أغاني تميل إلى اللون الحزين، ومازحوا في تعليقاتهم قائلين:" هو كله حب حب حب مفيش اغاني فركشه وخناقات"، "إن شاء الله يرجع لصوابه ويغني نكد تاني".

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عمرو دياب

عمرو دياب

أغنية "أهه أهه" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي.