الموت يغيّب المطربة "نعمة".. فنانة تونس الأولى

الخليج 365 - تونس - محسن أمينالأحد 2020/10/18 02:31 م بتوقيت أبوظبي
فقدت الساحة الفنية التونسية، الأحد، المطربة نعمة التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 84 عاما.
وتعد "نعمة" من أبرز الفنانات في تونس، حيث واكبت دولة الاستقلال منذ سنة 1956، وتعتبر من أبرز الوجوه النسائية في الفن التونسي، رفقة الفنانة علية صاحبة أغنية "علي جرى".
ولدت الفنانة الراحلة في 27 فبراير 1936، وتنتمي إلى قرية "أزمور" شمال شرق البلاد، واسمها الحقيقي حليمة الشيخ، لكن الموسيقار التونسي صالح المهدي غيّر اسمها ولقبها باسم فني "نعمة".
بدأت الراحلة الغناء في سن 11 من عمرها بأغنية "صالحة" و"مكحول نظارة"، ثم غنّت لأول مرة أمام الجمهور في حفلة خيرية لصالح جمعية المكفوفين، ما أهلها لتصبح إحدى مطربات فرقة الراشدية المختصة في الغناء التونسي.
والتحقت الفنانة الراحلة بالإذاعة التونسية كمطربة رسمية في سنة 1958، وكانت فرقة الإذاعة تضم آنذاك أسماء كبيرة مثل صليحة وعليّة.
وشاركت مع فرقة الإذاعة في عديد الحفلات خارج تونس مثل مهرجان اختيار ملكة جمال العرب في بيروت سنة 1966، ومهرجان ألفية القاهرة سنة 1969، والذي لقبت على إثره بفنانة تونس الأولى.
يتجاوز رصيد "نعمة" الغنائي 360 أغنية، ولحّن لها أشهر الفنانين من تونس مثل خميس الترنان ومحمد التريكي وصالح المهدي وقدور الصرارفي وعبد الحميد ساسي، كما لحـّن لها سيــد مكاوي من مصر، وحسن العريبي من ليبيا وغيرهم.
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