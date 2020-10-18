الموت يغيّب المطربة "نعمة".. فنانة تونس الأولى

فقدت الساحة الفنية التونسية، الأحد، المطربة نعمة التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 84 عاما.



وتعد "نعمة" من أبرز الفنانات في تونس، حيث واكبت دولة الاستقلال منذ سنة 1956، وتعتبر من أبرز الوجوه النسائية في الفن التونسي، رفقة الفنانة علية صاحبة أغنية "علي جرى".

ولدت الفنانة الراحلة في 27 فبراير 1936، وتنتمي إلى قرية "أزمور" شمال شرق البلاد، واسمها الحقيقي حليمة الشيخ، لكن الموسيقار التونسي صالح المهدي غيّر اسمها ولقبها باسم فني "نعمة".





بدأت الراحلة الغناء في سن 11 من عمرها بأغنية "صالحة" و"مكحول نظارة"، ثم غنّت لأول مرة أمام الجمهور في حفلة خيرية لصالح جمعية المكفوفين، ما أهلها لتصبح إحدى مطربات فرقة الراشدية المختصة في الغناء التونسي.

Advertisements

والتحقت الفنانة الراحلة بالإذاعة التونسية كمطربة رسمية في سنة 1958، وكانت فرقة الإذاعة تضم آنذاك أسماء كبيرة مثل صليحة وعليّة.





وشاركت مع فرقة الإذاعة في عديد الحفلات خارج تونس مثل مهرجان اختيار ملكة جمال العرب في بيروت سنة 1966، ومهرجان ألفية القاهرة سنة 1969، والذي لقبت على إثره بفنانة تونس الأولى.

يتجاوز رصيد "نعمة" الغنائي 360 أغنية، ولحّن لها أشهر الفنانين من تونس مثل خميس الترنان ومحمد التريكي وصالح المهدي وقدور الصرارفي وعبد الحميد ساسي، كما لحـّن لها سيــد مكاوي من مصر، وحسن العريبي من ليبيا وغيرهم.



