محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شارك الفنان هشام ماجد جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، بفيديو جديد، كشف من خلاله عن سيناريو الحلقة العاشرة في الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، المقرر انطلاق تصويره قريبا.
الورق الذي عرضه هشام، كان عبارة عن غلاف يحمل اسم المسلسل والمؤلفين والمخرج، وجاءت بعد ذلك كل الصفحات بيضاء خالية من أي كلمة، وعلق هشام قائبا "أنا يا جماعة اتبعتلي دلوقتي نسختي في الحلقات دي الحلقة العاشرة بس غريبة شوية، انا تقريبا نظري راح او ضعف الكلام من كتر عمقه مش باين".
"اللعبة 2' تأليف محمد صلاح خطاب، أحمد سعد والي، وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتاية فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في البطولة شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول. أحمد فتحي، سامي مغاوري ومحمد ثروت.
كانت هذه تفاصيل خبر هشام ماجد عن الحلقة العاشرة من "اللعبة2": "أنا نظري راح والكلام مش باين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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