أوس أوس يكشف لـ"الخليج 365" عن مشاريعه الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" إن لديه فكرة عمل تليفزيوني برفقة صديقه الفنان حمدي الميرغني تصلح لتقديمها كعمل تليفزيوني.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مجهزين عندنا فكرة مسلسل أنا وحمدي بإذن الله نلاقي شركة إنتاج تتحرك معانا ونعمل العمل ده".

وعما إذا كان يستعد لتقديم عمل سينمائي قريبا، أجاب "للسينما شغالين أنا وحمدي على فيلم في مرحلة الورق، ان شاء الله نبدأ نتحرك الأيام لتنفيذه الأيام اللي جاية".

جدير بالذكر أن أوس أوس عُرض له مسلسل "اتنين في الصندوق" رمضان المنقضي، ويشارك حاليا في بطولة مسرحية "صباحية مباركة" مع الفنان علي ربيع، إخراج الفنان أشرف عبدالباقي.