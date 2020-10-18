فيديو| شيماء سيف ترقص بجلباب بلدي وتغني "لقيت الطبطبة" في "حنة" هنادي مهنا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي، على موقع انستجرام بصور وفيديوهات، من ليلة حنة الفنانة هنادي مهنا. ونشرت شيماء الفيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة بالموقع، وظهرت خلالها مرتدية جلباب بلدي تغني وترقص مع صوت حسين الجسمي وأغنية "لقيت الطبطبة". الفنان أحمد خالد صالح، عقد قرانه على الفنانة هنادي مهنا يوم 7 أكتوبر الجاري، بعد خطوبة دامت 10 أشهر.

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