محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: شاركت الفنانة الشابة سارة درزاوي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، بصورة تجمعها بفريق مسرحية صباحية مباركة. ضمت الصور إلى جوار سارة: الفنان أشرف عبدالباقي، علي ربيع، أوس أوس، وحسام داغر". وعلقت سارة "العرض ده حلو أوي أوي أوي والله.. أنا كنت هدوخ من كتر الضحك.. روحوه وهتتبسطوا بشكل مش طبيعي". جديد بالذكر أن "صباحية مباركة" من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إخراج أشرف عبدالباقي.

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كانت هذه تفاصيل خبر سارة درزاوي عن "صباحية مباركة": "كنت هدوخ من كتر الضحك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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