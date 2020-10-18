محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
يستقبل مسرح سيد درويش بمحافظة الإسكندرية، عرض "سينما مصر" للمخرج خالد جلال، بداية من الاثنين 19 أكتوبر ولمدة 3 أيام.
وكتب المخرج خالد جلال عبر حسابه على موقع فيسبوك: "وأخيرا (سينما مصر) علپ مسرح سيد درويش دار الأوبرا بالإسكندرية أيام ١٩ و ٢٠ و ٢١ تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الاستاذة الدكتورة ايناس عبدالدايم. في انتظاركم.. لا قوة الا بالله".
العرض حقق نجاحا كبيرا طوال فترة عرضه في مركز الإبداع، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والمواهب الشابة، بينهم: غادة طلعت، حسن عبدالله، رباب يوسف القعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. "سينما مصر" على مسرح "سيد درويش" بالإسكندرية لمدة 3 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.