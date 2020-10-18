غدا.. "سينما مصر" على مسرح "سيد درويش" بالإسكندرية لمدة 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستقبل مسرح سيد درويش بمحافظة الإسكندرية، عرض "سينما مصر" للمخرج خالد جلال، بداية من الاثنين 19 أكتوبر ولمدة 3 أيام.

وكتب المخرج خالد جلال عبر حسابه على موقع فيسبوك: "وأخيرا (سينما مصر) علپ مسرح سيد درويش دار الأوبرا بالإسكندرية أيام ١٩ و ٢٠ و ٢١ تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الاستاذة الدكتورة ايناس عبدالدايم. في انتظاركم.. لا قوة الا بالله".

العرض حقق نجاحا كبيرا طوال فترة عرضه في مركز الإبداع، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والمواهب الشابة، بينهم: غادة طلعت، حسن عبدالله، رباب يوسف القعيد.