تراند اليوم : نجل فنانين مصريين لا يستطيع الوقوف على قدمه بسبب أزمة صحية خطيرة

قالت الممثلة المصرية، مها أحمد، إن نجلها لايستطيع الوقوف على قدميه بسبب مروره بأزمة نفسية سيئة، نتيجة سلسلة من الأزمات التي عاشها خلال الفترة الماضية.

وأضافت مها المتزوجة من الممثل مجدي كامل، في مداخلة متلفزة مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنها فوجئت بما كتبه نجلها عادل عن مرضه وما عاناه خلال الفترة الماضية.

وكان عادل قال عبر حسابه على موقع "فيسبوك"،

إنه يمر بأزمة مرضية لا يعرف سببها ولا يعرف علاج لما يعانيه، وطالب الجميع بألا ينخدعوا في الصور والفيديوهات التي ينشرها البعض ويظهرون فيها سعداء لأن في حياة كل إنسان معاناه لا يعرفها غيره.

وأشارت مها إلى أن نجلها مرض بشكل مفاجئ ولا يستطيع الوقوف على قدميه ولا يستجيب للعلاج ولا يعرفون ما يعانيه، ويبدو أنه دخل في حالة نفسية سيئة أثرت عليه.

وتطرقت إلى الأزمات التي عانت منها الأسرة خلال الشهور الأخيرة قائلة، إنها كانت كالجميع تجلس في المنزل خوفا من كورونا وخوفًا على نجلها أحمد الذي يعاني من ضعف المناعة.

وأشارت إلى أنها طلبت من زوجها أن يسافروا إلى الساحل الشمالي، إلا أنها أثناء سفرها تعرضت لحادث سيارة كبير، وكان نجلها على الهاتف فسمع صراخها وعاش معها الصدمة، ثم بعدها كان يعيش قصة حب انتهت بالفشل ودخل في حالة نفسية سيئة.

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ولفتت إلى وفاة صديقه مصطفى حفناوي، وتعرض منزلهم للتدمير والغرق بالمياه، ما أدى إلى خسارتهم كل ما يملكون، ثم كادت تموت غرقًا، ما أدى إلى دخولهم جميعًا في حالة نفسية سيئة.

وذكرت مها أنها مرت بأزمة مرضية، وكانت لا تستطيع الوقوف ولا تريد الأكل، واتضح أنه التهاب في الصدر ولكن ليس كورونا.

وأشارت إلى أنها فوجئت في يوم أن ابنها عادل لا يستطيع الوقوف على قدميه أو أن يفعل أي شيء بمفرده وبدأت تسمع صوته وهو يتألم.



