تراند اليوم : فيديو| أول ظهور لإعلامية مصرية بعد عملية جراحية خطيرة



بعد أن نشرت أمس صورة لها قبيل دخولها غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية بلندن أمس، طمأنت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، متابعيها حول حالتها الصحية.

ونشرت بسمة عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" مقطع فيديو ظهرت فيه ترتدي "إسدال الصلاة"، وتوجهت إلى متابعيها قائلة: "الحمد لله أنا قولت أطمنكم عليا، بس أول حاجة عملتها أني سجدت سجدة شكر لله وحمدت ربنا أنه رجعني وقومني بالسلامة، يارب ألطف بينا دايما يارب".

توجهت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة إلى متابعيها طالبة منهم الدعاء قبيل دخول غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية.

وفي مقطع فيديو عبر تطبيق "إنستجرام"، ظهرت بسمة وهي ترتدي ملابس العمليات، وطلبت من متابعيها الدعاء لها، قائلة: "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدًا.. يد الله فوق أيديكم.. يا رب إن شاء الله بإذن الله.. بفضل الله ثم دعاكم لا تنسونى من الدعاء".

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وكانت بسمة قد سافرت خلال الفترة الماضية إلى لندن لإجراء فحوصات طبية، بعد تعرضها لوعكة صحية، بعد أن كشفت مؤخرا أنها تعاني من مشكلة في المعدة بالإضافة إلى نزيف، ووصفت حالتها بأنها غاية في الصعوبة، وأن طبيبًا إنجليزيًا هو من تمكن من تشخيص حالتها.

وأشارت إلى الى أن مشكلة النزيف كان نتيجة الهرمونات التي تساعد على تنشيط الخلاية السرطانية، والتي لم يكن من المفروض ان تعاني منها كونها مريضة سرطان.

A post shared by Basma Wahba (@basma_wahba) on Oct 18, 2020 at 1:24am PDT

وأكدت أن هذه التجربة جعلتها تفكر بطريقة واحدة وهي "أنك تسلمي أمرك لله، وأني لا أزعل من أي شيء أبتلى به، وأن لما ربنا يبتليني بنبسط وبسجد شكر لربنا".