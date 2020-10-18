الثنائى دينا وغسان لاول مرة على العود الكهربائى بالاوبرا



لاول مرة يعزف الثنائى دينا عبد الرحمن وغسان اليوسف على العود الكهربائى خلال حفلهما المقام فى الثامنة مساء الخميس ٢٢اكتوبر علي المسرح الصغير بدار الأوبرا حيث يقدمان بمصاحبة الفرقة الموسيقية برنامج فني مميز يتنوع ما بين مؤلفاتهما الخاصة منها حرية ، لونجا كرنفال ، رحلة السلام ، ليالي الشام ، البلياتشو لغسان اليوسف ، لونجا دينا (حجاز كار) لـ دينا عبد الحميد ومن العمال التراثية مدام تحب يتنكر

ليه لـ محمد القصبجي ، يا مسافر وحدك ، كل ده كان لية لـ محمد عبد الوهاب ، البنت شلبية لـ الاخوين رحبانى بالإضافة إلي الفقرة التي اشتهر بها الثنائي وهي العزف علي عود واحد .يذكر ان الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدا اول ثنائى عربى يعزف على الة عود واحدة ، درسا الموسيقى منذ صغرهما وتخرجا في بيت العود العربي ، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان ( المغرب ) ، معهد الموسيقى باسطانبول ( تركيا ) ، مهرجان العود الدولى الذى اقيم تحت رعاية دار الاوبرا المصرية ومهرجان الموسيقي العربية كما شارك الثنائ في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري وحاليا لديهم فصل لتعليم الة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية و اقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد .