شهيرة عن محمود ياسين: كان رجلًا استثنائيًا وعلمني ثقافة الاعتذار

استرجعت الفنانة الكبيرة شهيرة ذكرياتها مع زوجها الراحل محمود ياسين، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتبت شهيرة عبر صفحتها قائلة: "حبيبي وحبيبي روحي والحياة التي ذهبت بعيدًا كنت لي وكنت لي وكنت لي مهما شغلتك هموم الحياة وصعابها فأنا الجزء الطاغي، ولما تعبت في السنين الماضية كنت لك وكنت لك وكنت لك، وهذا ليس فضلًا ولا واجب، ولكنه الحب".

وتابعت: "والحب والحب لقلب إنسان بدرجة رجل استثنائي في كل شيء في فنه، في موهبته، في نجوميته، التي كانت تسحر القلوب، استثنائي في تواضعه في حنانه في أبوته لأولاده، وعطائه اللا محدود للصغير قبل الكبير، استثنائي في إنسانيته وأخلاقه التي اتفق عليها الجميع".

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وأضافت: "علمني حاجة أغلبنا يعتبرها ثقيلة على قلبه، وهي ثقافة الاعتذار، عندما أُخطئ اعتذر لأن الاعتذار

قوة وكرامة وليس العكس وكان دايمًا لأقل شئ يقول آسف، أقوله على أيه يا حبيبي مش مستاهلة، وأنا لما أغلط أقوله أنا آسفة، يرد يقول العفو العفو يا حبيبتي، إيه الأدب ده إيه الأخلاق دي، هقول إيه ولا إيه".

واختتمت حديثها قائلة: "صلاة الجنازة المهيبة التي حضرها المئات والمئات برغم ظروف الكورونا خير دليل على حب المولى لك (نادى الله سيدنا جبريل وقال يا جبريل إني أحب فلانًا فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض).. الحمدلله.. الحمدلله.. الحمدلله.. يارب روح وريحان".