غدُا.. عرض الليلة الكبيرة بقصر ثقافة الأسمرات

قال الفنان محمد نور، مدير فرقة مسرح القاهرة العرائس بالبيت الفني للمسرح، أنه ضمن فعاليات الملتقى الدولي الرابع لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة أولادنا. تقدم الفرقة من إنتاجها عرض "الليلة الكبيرة "، وذلك غدًا الإثنين الموافق ١٩ أكتوبر الجاري في تمام السادسة والنصف مساء على مسرح قصر ثقافة الأسمرات بالمقطم بالمجان. على مسرح قصر ثقافة الأسمرات بالمقطم بالمجان. Advertisements "الليلة الكبيرة " بطولة نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين، موسيقى سيد مكاوي، ديكور مصطفى كامل ،عرائس ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.

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