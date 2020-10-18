الليلة.. عرض ريسايكل على مسرح الطليعة

يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، عرض "ريسايكل" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، و ذلك اليوم، الأحد، في تمام الثامنة والنصف مساء على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، حيث يقدم العرض يومياً

ماعدا الثلاثاء.

"ريسايكل" يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لانسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الاستكشات، العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر،

أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير.

جدير بالذكر أن العرض نتاج ورشة الارتجال مسرح الطليعة التي أقيمت قبل فترة جائحة الكورونا ولمدة أربعة أشهر، قام بالتدريب فيها محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدى رؤوف، سما إبراهيم، مصطفى سليم، حيث توقفت أثناء جائحة الكورونا، لتعود مرة أخرى عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية.