“العضاض” يحطم رقم ميسي التاريخي في الليغا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أكتوبر 2020 01:15 مساءً - منذ 11 دقيقة

تمكن مهاجم فريق أتلتيكو مدريد النجم الأوروغوياني، لويس سواريز، من تحطيم رقم زميله السابق في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليصبح ثاني أسرع لاعب يسجل 150 في الليغا الإسبانية .

وتمكن سواريز من تسجي الهدف االأول خلال مباراة فريقه أمام مضيفه سيلتا فيغو (2-0) مساء السبت، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

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وأحرز لويس سواريز “العضاض” الهدف الأول لفريقه “الروخي بلانكوس” مبكرا في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية، وسجل زميله البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو هدف الأمان الثاني، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة، على ملعب “بالايدوس” بمدينة فيغو.

ووصل سواريز للهدف رقم 150 في الليغا الإسبانية، ليصبح ثاني أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم في المسابقة في القرن الـ21 بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي.

وأحرز رونالدو 150 هدفا في 140 مباراة، فيما أحرز سواريز 150 هدفا في 195 مباراة، ليتفوق على ميسي الذي سجل نفس عدد الأهداف في 203 مباراة.