شاهد.. امرأة تنجو من موت محقق بعد مرور جرافة فوقها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أكتوبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2020 1:38 مساءً

رغم هول الحادثة التي تعرضت لها سيدة إثر مرور جرافة كبيرة فوقها ، إلا أنه كتب لها عمر جديد .

جت سيدة من الموت بأعجوبة بعد مرور جرافة ثقيلة فوقها، بينما كانت تعبر ممر مشاة في مدينة نوفوأرخانغلسك بمقاطعة كيروفوغراد الأوكرانية.

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وأظهرت مشاهد مأخوذة من كاميرات المراقبة، الجرافة وهي تصدم بصندوقها المسنن الأمامي، سيدة لحظة عبورها ممر المشاة.

وواصلت الآلية التحرك إلى الأمام دون توقف، لكن ولحسن الحظ سقطت الضحية بين العجلات، الأمر الذي أسهم في بقائها على قيد الحياة، دون إصابتها بأضرار جسدية، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وعقب الحادث، برر سائق الجرافة تصرفاته قائلا إن صندوق آليته الأمامي منعه من رؤية المرأة