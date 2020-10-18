شيماء سيف ترقص في حنة هنادي مهنا على "لقبت الطبطبة".. شاهد

رنا صلاح الدين - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من ليلة الحنة التي احتفلت بها الفنانة هنادي مهنا، وسط أصدقائها المقربين وعائلتها.

وظهرت شيماء في الفيديو بالجلبل الأحمر وهي ترقص على الأغنية الشهيرة "بالبنط العريض"، التي تخطت ملايين المشاهدات عبر القناة الرسمية للفنان الإماراتي حسين الجسمي بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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وحرصت هنادي في ليلة الحنة على عمل ديكور يتسم بالطابع الشعبي، من الديكور والإضاءة والخلفية، الذي كان يظهر خلالها توكتوك، إضافة إلى إنها ارتدت جلباب بلدي ذات لون أبيض، وعريسها الفنان أحمد خالد صالح ارتدى جلباب بلدي أيضا ولونه أصفر.

واحتفلت الفنانة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، بعقد قرانهما الأيام الماضية، في أجواء اقتصرت على الأهالي والأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه، وذلك داخل إحدى قاعات مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.

يذكر إن الفنانة هنادي هاني مهنا والفنان أحمد خالد صالح اجتمعوا سويا في مسلسل "الفتوة"، اللذان شاركا في بطولته إلى جوار الفنان ياسر جلال، وعرض في المارثون الرمضاني الماضي، وكانت تجمعهما قصة حب في خلال الأحداث.