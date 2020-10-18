صورة.. دنيا سمير غانم تنتهي من تصوير فيلمها الجديد "تسليم أهالي"

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة دنيا سمير غانم، انتهائها من تصوير فيلمها الجديد "تسليم أهالي"، الذي يشاركها فيه الفنان هشام ماجد بعدما نجحا سويًا في حكاية ضمن حكايات مسلسل "بدل الحدوتة 3".

وتعود دنيا سمير غانم للسينما من فيلم "تسليم أهالي" إلى الشاشة الكبيرة بعد سنوات من تقديم سلسلة من المسلسلات الدرامية في الأونة الأخيرة.

ونشرت دنيا صورة جمعته بفريق العمل لتعلن انتهاء التصوير، معلقة عليها عبر حسابخا الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":" فركش فيلم #تسليم_أهالي يارب يعجبكم إن شاء الله"، وتوجه العديد من متابعيها في الوسط الفني بالتهنئة لها؟

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ويدور قصة الفيلم في إطار كوميدي وينتظر ان يشهد مشاركة الفنانة دلال عبدالعزيز والدة دنيا سمير غانم في الفيلم كبطل رئيسي وكذلك والدها سمير غانم الممثل الكوميدي الكبير وشقيقتها الممثلة الشابة إيمي سمير غانم كضيفي شرف على هامش الفيلم.

والفيلم من بطولة دنيا سمير غانم ويشاركها البطولة كل من هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وايمى سمير غانم ولوسي وآخرين، وتأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.