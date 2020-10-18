رنا صلاح الدين - عبّر الفنان المصري تامر حسني عن سعادته الشديدة بالنجاح الكبير الذي حققته اغنية "مبطلناش إحساس"، وذلك بعد يوم واحد فقط من طرحها.
تامر كشف أن الأغنية حققت 4 مليون مشاهدة خلال يوم واحد، وعلق قائلا: "فخور إني غنيت من قلبي موضوع مهم و انتوا صنفتوه إنه راقي و بيعبر عنكم فخور إنه محتوى صوتي فقط يعني مش كليب و يحقق ٤ مليون مشاهده في يوم واحد".
وأضاف: " بجد الحمدلله واستقبالكم للمواضيع الراقيه بالطريقه دي بيثبت ان الناس متغيرتش بس اللي بيعمل حاجه مختلفه وصادقه بتوصل.. وزي ما دايماً بقول اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب".
وتابع: "شكراً لكل محبيني و محبين ( مبطلناش إحساس).. وشكراً لصناع الأغنيه الشاعر محمد القاياتي، الملحن محمد حمزه، الموزع امين نبيل، المهندس هاني محروس والماستر جلال حمداوي و ادارة الإنتاج هاني صليب.. الحمدلله ثاني اغنيه بعد إختراع من البوم ((خليك فولاذي ))".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| تامر حسني يحتفل بنجاح أغنية "مبطلناش إحساس": اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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