فيديو| تامر حسني يحتفل بنجاح أغنية "مبطلناش إحساس": اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب

رنا صلاح الدين - عبّر الفنان المصري تامر حسني عن سعادته الشديدة بالنجاح الكبير الذي حققته اغنية "مبطلناش إحساس"، وذلك بعد يوم واحد فقط من طرحها.

تامر كشف أن الأغنية حققت 4 مليون مشاهدة خلال يوم واحد، وعلق قائلا: "فخور إني غنيت من قلبي موضوع مهم و انتوا صنفتوه إنه راقي و بيعبر عنكم فخور إنه محتوى صوتي فقط يعني مش كليب و يحقق ٤ مليون مشاهده في يوم واحد".

‎وأضاف: " بجد الحمدلله واستقبالكم للمواضيع الراقيه بالطريقه دي بيثبت ان الناس متغيرتش بس اللي بيعمل حاجه مختلفه وصادقه بتوصل.. وزي ما دايماً بقول اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب".

‎وتابع: "شكراً لكل محبيني و محبين ( مبطلناش إحساس).. وشكراً لصناع الأغنيه الشاعر محمد القاياتي، الملحن محمد حمزه، الموزع امين نبيل، المهندس هاني محروس والماستر جلال حمداوي و ادارة الإنتاج هاني صليب.. الحمدلله ثاني اغنيه بعد إختراع من البوم ((خليك فولاذي ))".