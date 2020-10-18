صورة نادرة لمنى زكي مع محمد صبحي في أول ظهور فني لها.. هل تغيرت كثيرا؟

رنا صلاح الدين - نشر الفنان المصري محمد صبحي صورة نادرة جمعته بالفنانة منى زكي، خلال اشتراكها معه في مسرحيته "بالعربي الفصيحي"، والتي كانت اول عمل فني تشارك فيه منى زكي.

صبحي أرفق الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق قال فيه: "أول ظهور لمني زكي في مسرحية بالعربي الفصيح ١٩٩١ ".

الفنان المصري أضاف: "والعديد من النجوم مثل داليا إبراهيم .. كارولين خليل .. سيد الرومي"، لافتا إلى أن المسرحية لم يتم تصويرها".

منى زكي ومحمد صبحي

وقد لاحظ الجمهور احتفاظ النجمة منى زكي بملامحها البريئة منذ الطفولة والمراهقة وحتى وقتنا الحالي.

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يذكر أن الفنان محمد صبحي هو مكتشف الفنانة منى زكي، وذلك عندما كان عمرها 13 عاما، وقدمت معه أول أعمالها، وهو مسرحية "بالعربي الفصيح".

وكان محمد صبحي قد كشف، في تصريحات سابقة، تفاصيل طريفة عن كيفية اكتشافه لموهبة منى زكي، حيث قال: "منى زكي قدمت في مسابقة التمثيل في فرقتي، فطلعت على المسرح ووقفت فترة وهي مبتسمة فقولت لها اتفضلي مثلي قالت لي أنا مش عايزة أمثل أنا عايزة أتصور مع حضرتك".

وأضاف: "حاورتها لمدة 10 دقائق وبعدها قولت لها انتي لن تدخلي تصفية ولن أمتحنك وسآخذك معي في فرقتي لأنك ممثلة جيدة، شوفت فيها الموهبة وكانت نظرتي صحيحة لأنها كانت متميزة جدا".

وأكد أنه فخور جدا بمنى زكي وبعدد كبير ممن قدمهم منهم الفنان صلاح عبدالله، والفنان أحمد آدم، والفنان مصطفى شعبان، والفنان هاني رمزي، والفنان أحمد وفيق.