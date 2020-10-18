فن ومشاهير

بالصور.. هبة مجدي تخطف الأنظار بجلسة تصوير بالأبيض والأسود

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رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية هبة مجدي لجلسة تصوير مميزة، ظهرت فيها بالأبيض والأسود.

هبة أطلت في صور الجلسة بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت بلوزة وتنورة، وتزينت بإكسسوارات مميزة، وتكت شعرها منسدلا، ووضعت نظارة طبية على عينيها.

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الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وقد حازت الصور على إعجاب جمهورها بشدة.

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7aee2c78cc.jpgهبة مجدي

يذكر أن الفنانة المصرية هبة مجدي قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، دياب، محمود البزاوي، أيتن عامر، إدوارد، نهال عنبر، وعمر الشناوي، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل.

581621a557.jpgهبة مجدي

48f87d85d5.jpgهبة مجدي

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