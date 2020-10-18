بالصور.. هبة مجدي تخطف الأنظار بجلسة تصوير بالأبيض والأسود

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رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية هبة مجدي لجلسة تصوير مميزة، ظهرت فيها بالأبيض والأسود.
هبة أطلت في صور الجلسة بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت بلوزة وتنورة، وتزينت بإكسسوارات مميزة، وتكت شعرها منسدلا، ووضعت نظارة طبية على عينيها.
هبة مجدي
الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وقد حازت الصور على إعجاب جمهورها بشدة.
هبة مجدي
يذكر أن الفنانة المصرية هبة مجدي قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، دياب، محمود البزاوي، أيتن عامر، إدوارد، نهال عنبر، وعمر الشناوي، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل.
هبة مجدي
هبة مجدي
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