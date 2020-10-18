شكرا لقرائتكم خبر عن ساموزين يطرح "حورية فى جزيرة" 11 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب ساموزين، لطرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "حورية في جزيرة"، على موقع الفيديوهات يويتوب وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن المقرر طرحها يوم 11 من شهر نوفمبر المقبل، والأغنية من ألحان معتز أمين، كلمات محمد شوقى، توزيع أسامة عبد الهادى.

وطرح سامو زين مؤخرا فيديو كليب أغنيته الأخيرة "عصفور فرحان يصوصو"، وهي من كلماته بالتعاون مع معتز أمين وأسامة عبد الهادي، وألحان معتز أمين وتوزيع ومكس وماستر أسامة عبدالهادي، وفكرة وإخراج سامو زين.

في جانب آخر يواصل الفنان ساموزين، تصوير مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد "اللغز" وهو اسم مؤقت للعمل، ومن المقرر طرح الفيلم على إحدى المنصات الإلكترونية

يذكر أن الفنان ساموزين، ظهر كضيف شرف، فى أحداث مسلسل "بدل الحدوتة 3" للنجمة دنيا سمير غانم، حيث جسد شخصية مصمم أزياء مشهور، ويشارك في بطولة المسلسل، حمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى.