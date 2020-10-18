شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى ينتهى من كتابة 20 حلقة من مسلسل "نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك المخرج والمؤلف محمد سامى على كتابة مسلسله الجديد "نسل الأغراب" والذى يقوم ببطولته كل من أحمد السقا وأمير كرارة، والمنتظر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث انتهى سامى من كتابة 20 حلقة جاهزة، ومن المقرر انطلاق تصويره منتصف شهر نوفمبر المقبل.

ودخل سامى في معسكر مغلق لكتابة الـ10 حلقات الأخيرة، إذ من المقرر أن ينتهى من الكتابة خلال الشهر الجارى، حتى يتسنى له التحضير للمسلسل وترشيح باقى الممثلين والتفاصيل الأخرى، وتم التعاقد مع الفنانة مي عمر، وفردوس عبد الحميد، وأحمد داش، وأحمد مالك، وعماد زيادة، وجار الإعلان عن باقي أبطاله خلال الأسابيع المقبلة.

محمد سامى قدم مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، نور اللبنانية، سلوى عثمان، نجلاء بدر، ومحمد علاء، وإدوارد، وعدد كبير من الفنانين.