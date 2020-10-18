شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة مرشح لبطولة مسلسل "عش الدبابير" مع مصطفى شعبان وعمرو سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الجهة المنتجة لمسلسل "عش الدبابير" للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد دور مهم ومحورى على النجم الكبير محمود حميدة ليظهر بشكل جديد ومختلف أمام أبطال العمل، المنتظر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، والذى يكتبه المؤلف محمد سيد بشير ويخرجه أحمد خالد موسى، والمقرر انطلاق تصويره مطلع نوفمبر المقبل بعد الإنتهاء من تعاقدات الأبطال المشاركين فى المسلسل.

ويتم تصوير المسلسل فى دولة لبنان وفى عدة دول، حيث يرغب النجمين ظهور العمل بشكل يليق بجمهورهما، كما انتهى مؤلف العمل من كتابة الحلقات الأولى حتى الآن، ومن المقرر أن يقطع شوطا كبيراً فى الكتابة خلال هذه الأيام، وتجرى حاليا جلسات عمل بين النجمين والمؤلف والمخرج للوقوف على جميع التفاصيل الخاصة بالمسلسل.

المسلسل يدور فى إطار اجتماعى شعبى، حول شخصين يواجهان صعاب كثيرة ويتحدان للخروج منها، بينما يتربص بهما شخص آخر بمثابة العدو لهما ويدخلان معا فى صراع كبير.

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"عش الدبابير" يجمع بين عمرو سعد ومصطفى شعبان للمرة الأولى، حيث يقفان لأول مرة أمام بعضهما البعض فى عمل درامى، ويعكف المخرج أحمد خالد موسى حاليا على ترشيح بقية الأبطال، إذ أنه من المقرر أن يضم أكثر من نجم صف أول وعدد من ضيوف الشرف.