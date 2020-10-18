نبيلة عبيد تتعرض للهجوم بسبب فيديو رقصها على أغنية سعد لمجرد.. شاهد

رنا صلاح الدين - تعرضت الفنانة نبيلة عبيد، لانتقادات لاذعة بعد أن شاركت جمهورها بمقطع فيديو ظهرت من خلاله وهي ترقص في فيلمها الشهير "الراقصة والسياسي"، ولكن على أنغام "عدى الكلام" للمطرب المغربي سعد لمجرد.

وجاء انتقاد الجمهور لها بسبب دعمها للفنان سعد لمجرد رغم الهجوم الذي تعرض له الأيام الماضية بعد إلغاء حفله بمصر.

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وقرر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتفعيل هاشتاج "#سعد_لمجرد_مغتصب" و"#مش_عايزين_لمجرد_في_مصر"، وهو الأمر الذي جعل القائمين على مسرح "كايرو شو" بحذف بوستر لمجرد الذين قاموا بنشره، إضافة إلى حذفهم إمكانية الحجز عبر موقعهم الإلكتروني.

ونشرت نبيلة عبيد الفيديو عبر حسابها لاشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعبر البعض عن إعجابهم به، والبعض الآخر هاجمها بسبب دعمها للفنان المغربي جيث وجاء تعليق أحدهم:" يا استاذة نبيلة بنات مصر عملوا حملة ضده و منعوا دخوله مصر المفروض تبقى فى صف بنات بلدك".

وأ{فقت نبيلة الفيديو بتعليق:" الجمال عدى الكلام...سعد المجرد صوت جميل من المغرب العزيز ...المشاهد من فيلم الراقصه والسياسي.. يوحشتوني".