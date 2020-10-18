فيديو| نيللي كريم تبكي وتثير الشكوك حول انفصالها عن خطيبها: "مش هتجوز.. كرهت الرجالة"

رنا صلاح الدين - أثارت القنانة نيللي كريم، حالة من الجدل والكثير من التساؤلات، بعد أن فجرت مفاجأة حول رفضها الزواج تمامًا على الرغم من أنها أعلنت الفترة الماضية ارتباطها برجل الأعمال عمر إسلام.

وقالت نيللي، خلال استضافتها في برنامج "السيرة"، التي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني:" "الجواز ملهوش كتالوج الجواز زى البطيخ جوزتى الاثنين كانت قرعة".

وعندما الكيلاني سؤالًا لها إذا كانت سترتدي بدلة رقص لزوجها المستقبلي أم لا، فردت نيللي رد فاجئ الجميع، قائلة:" أنا خلاص مش هاتجوز تاني وكرهت الرجالة، والفترة الجاية هاعيش لنفسي وهاحب نفسي".

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وعن سبب انفصالها عن أزواجها السابقين إذا كانت خيانة، فردت قائلة:" أكيد حصل خيانة بس الجواز مراحل وبقعد استحمل كتير وبعد كدة أقول كفاية والطلاق بسبب اختلاف في وجهات النظر".

على جانب آخر لم تتمالك نيللي نفسها ودخلت في نوبة بكاء بعد أن عرضت وفاء فيديو سرد حياتها الخاصة وتأثرت به، وعندما سألتها "إيه اللي عيطك"؟ ردت:"مش عارفة يمكن لما حكيتي لأن صوتك مؤثر جدًا، صوتك حساس زيادة عن اللزوم، ممكن لما شريط الحياة عدى قدامي أهلي والسفر والدراسة وكل الحاجات دي، فكرتني وصعبت عليّا نفسي بس في نفس الوقت أنا كنت مبسوطة وفرحانة".