فيديو| رانيا يوسف تعترف: الجاز سر قوة شعري.. وأذهب لدكتور التجميل للحفاظ على جمالي

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف أسرار جمالها، وذلك خلال استضافتها في برنامج "3 ستات" على قناة "صدى البلد".

رانيا قالت إنها كانت تعاني من مرض تسبب في سقوط الشعر، وذلك مع بداية ازمة فيروس "كورونا"، لذا بدأت تستخدم مجموعة زيوت للشعر ومن أبرزها "الجاز".

الفنانة المصرية أكدت أن "الجاز" يقوي بصيلات الشعر، لافتة إلى أن جدتها كانت دائما تنصحها باستخدامه إلى جانب الكريمات والزيوت العادية للشعر.

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أما عن سر رشاقتها، قالت رانيا إنها تأكل كل شيء ولكن بكميات صغيرة، بالإضافة إلى أنها تأكل في مواعيد مختلفة كل يوم، حتى لا يستوعب جسمها طريقة أكلها فيبدأ في الاحتفاظ بالدهون.

وعن احتفاظها بنضارة بشرتهان اعتفت رانيا أنها تذهب لدكتور تجميل للمحافظة على جمالها، حيث قالت: "طبيعي لازم أروح لدكتور التجميل علشان أعمل صيانة لبشرتي".