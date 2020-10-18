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رنا صلاح الدين - أعرب الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عن استيائها وغضبها الشديد بعد ان ترددت الأقاويل خلال الساعات الماضية حول إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19".
ونفت نجوى، أخبار إصابتها بالفيروس، وكتبت تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"لكل اللي مشغول باله عليا، الحمد لله بطمنكم أنني بألف خير.. وكورونا لا شافتني ولا شافت عتبة بيتنا".
نجوى كرم
وأضافت:"ياريت تتلهوا بنجاحاتنا أكثر ما تتلهو بالشائعات اللي طلعت علينا".
وكانت قد قالت الفنانة نجوى كرم في بيان صحفي، صادر عن مجموعة MBC: "أهم ما في برنامج the Voice SENIOR ، يأتي من كونه يعطي أملاً حقيقياً للمتقدّمين ويقدم رسالة مفادها أن الموهبة مهما تأخرت بالظهور على العلن، فهي لا بد أن تجد الفرصة المؤاتية لتحقيق ذاتها ولو في وقت قد يظنه البعض متأخراً نسبياً.. فالمواهب الحقيقية لا عمر محدد لها".
جدير بالذكر أن لجنة تحكيم البرنامج تضم الفنان هاني شاكر، الفنانة نجوى كرم، والفنان ملحم زين، ويشارك في تقديم البرنامج ياسر السقاف وأنابيلا هلال.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم ترد على شائعات إصابتها بـ"كورونا": "ياريت تتلهوا بنجاحتنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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