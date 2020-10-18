بعد إساءتها للمصريات.. ملكة جمال المغرب تعتذر: "لم أقصد التعميم"

رنا صلاح الدين - خرجت ملكة جمال المغرب، ابتسام مومني، لتعتذر عما بدر منها بعد أن أساءت للمصريات ووصفتهم بأنهن "رجال"، بعد إلغاء حفل المطرب المغربي سعد لمجرد في مصر، وهو ما عرضها لهجوم شديد.

وكتبت ابتسام، عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام":"مصر بلد شقيقة وعزيزة هي ونساءها وشعبها على قلوبنا واحترمها هي بلاد الثقافة والحضارة فأن قصدت الجزء البسيط الذين هاجمو المغرب وبناتها وأنا أكيد لم أكون أقصد التعميم لأن التعميم لغة الجهلاء".

ملكة جمال المغرب

وأضافت:"سعد لمجرد فنان مغربى وعربى وعالمى وللأن القضية مجرد تهمى لم يثبت شيء عليه فالذين أخذوا قرار حملة منع داخلو الفن والأمور الشخصية وأنا كونى فنانة مغربية وتقديرا لفنه وقفت مع الحق لأنه هاجموه بدون أي سبب وأكيد البعض لا " لا أعمم"، هو كونوا فنان الصف الأول والمغرب لأنه كلنا بنعرف جمهور سعد في كل الوطن العربى ما شاء الله فلازم يحترموه".

ملكة جمال المغرب

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وتابعت: "أعرف أن هذا شيء لصالحى ولكن أنا لم أريد هذه المخاصمة بين الشعوب في مواقع التواصل الاجتماعى وخصوصا شعبين يحبون بعض، لذلك أنا أوضحت رأيى وموقفى من الموضوع وشكرا".

ملكة جمال المغرب

وأضافت:"سعد لمجرد فنان مغربى وعربى وعالمى وللأن القضية مجرد تهمى لم يثبت شيء عليه فالذين أخذوا قرار حملة منع داخلو الفن والأمور الشخصية وأنا كونى فنانة مغربية وتقديرا لفنه وقفت مع الحق لأنه هاجموه بدون أي سبب وأكيد البعض لا " لا أعمم"، هو كونوا فنان الصف الأول والمغرب لأنه كلنا بنعرف جمهور سعد في كل الوطن العربى ما شاء الله فلازم يحترموه"

يذكر إن الهجوم على المطرب سعد لمجرد شن بسبب إتهامه في أكثر من قضية إغتصاب خلال العامين الماضيين، حيث إنه تعطل كثيرا ومنع من مغادرة فرنسا لأكثر من عام حتى انتهت قضيته المتهم فيها بالإغتصاب بشكل نهائي.