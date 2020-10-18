فيديو| بسمة وهبة تطلب الدعاء من جمهورها قبل دخولها العمليات: "استودعكم الله"

رنا صلاح الدين - شاركت الإعلامية بسمة وهبة، جمهورها بفيديو جديد وثقت من خلاله لحظة دخولها غرفة العمليات من أجل إجرائها عملية جراحية فى إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن.

ونشرت بسمة، الفيديو التي ظهرت فيه وهي بملابس العمليات، وعلقت عليه عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات لاشهير "انستجرام"، قائلة:استودعكم الله الذى لا تضيع ودائعه أبدًا"، وتلت آية "يد الله فوق أيديهم".

وتمنى العديد من متابعيها ومحبيها سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه الشفاء العاجل لها.

Advertisements

وكانت قد كشفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، تفاصيل مرضها التي بسببه اضطرت للسفر إلى الخارج.

وقالت بسمة، خلال حوارها عبر "سكايب" في برنامج "مساء dmc":"سافرت للعلاج في الخارج لأني كنت في حالة صحية سيئة جدًا وكنت أعاني من مشكلتين في المعدة.. حالتي مش حالة نادرة بس حالتي كانت صعبة جدًا ومعدتي مينفعش يدخل فيها منظار من كتر العمليات اللي اتعملت فيها فبقى خطر عليا أعمل عمليات فيها".

وأضافت:"ربنا كرمني بدكتور إنجليزي وجد لحالتي علاج وبقالي شهر مجاليش أي أعراض من اللي كانت بتحصلي" ، مؤكدة أن المشكلة الثانية أنها كانت تعاني من نزيف وبعد إجرائها بعض الفحوصات وجدت أن هناك هرمونات نشطة تساعد على تنشيط الخلايا السرطانية، قائلة:"ده المفترض ميكونش عندي عشان أنا مريضة سرطان، وعملت تحاليل وتم إرسالها لأمريكا عشان يعرفوا خطة علاجي هل بإزالة الورم نفسه ولا أخد علاج والنتيجة دي اللي هتحدد".

وتابعت حديثها قائلة:"في كل الأحوال أنا في نعمة وفضل من ربنا وزي الفل.. وملخص تجربتي مع السرطان الفترة اللي فاتت أني أسلم أمري لله، مبزعلش على حاجه ابتلى بيها، وبنبسط وبسجد وبقول يارب أكيد دي منحة، وبنصح الناس تتفائل بأن أكيد حاجة وراها خير".