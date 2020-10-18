لن تتخيل المهن التي عمل بها حمادة هلال قبل دخوله الفن.. تعرف عليها

رنا صلاح الدين - فاجأ الفنان المصري حمادة هلال جمهوره بكشفه أنه عمل في الكثير من المهن المختلفة، قبل دخوله المجال الفن

حمادة قال، خلال استضافته في برنامج “واحد من الناس” تقديم الإعلامي عمرو الليثي على قناة “الحياة”، إنه ولد بالشرقية لكنه تربى في الزاوية الحمراء بالقاهرة، وعاش بها 15 عاماً.

وأضاف أنه مر بالكثير من المراحل الصعبة في حياته، مشيرا إلى أنه قبل دخوله مجال الفن، عمل في الكثير من المهن خلال فترة الدراسة، في الإجازة الصيفية.

الفنان المصري قال إنه عمل بالنقاشة والسباكة، كما كان يعمل في تكسير المطابخ ودورات المياة القديمة، لافتا إلى أن أكثر عمل استمر فيه كان في إحدى محلات اللحوم، حيث كان ينظف “أسياخ الكفتة”.

وأضاف أن عمله في محل اللحوم كان خير له، حيث سمعه أحد الزبائن وهو يغني، فطلب منه أن يغني في فرح ابنته.