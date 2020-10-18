"شبع بعد جوع".. حسن شاكوش يوجه رسالة مؤثرة لمنتقديه بعد تعرضه للسب والشتم.. شاهد

رنا صلاح الدين - وجه مطرب المهرجانات حسن شاكوش رسالة مؤثرة لكل منتقديه الذين يقومون بسبه وشتمه بسبب حصوله على أموال كثيرة، دون أن يعلمون كيف كانت بداية فترة حياته التي عانى فيها.

ونشر شاكوش فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قال فيه:"أنا طالع في الفيديو ده علشان اتكلم كلمتين صبرت عليهم كتير وشفت حاجات كتير الفترة اللي فاتت وكل ما أقول مش عاوز اتكلم لكن مقدرتس استحمل، أنا كل لما أجي أرفع صورة على انستجرام عندي الاقي ناس بتشتم وتغلط جامد، ولو سافرت وعندي حفلة برا في الإمارات ولا في تونس ألاقي واحد واخد الفيديو ومنزله على "تيك توك" ومنزل فيديو ليه وبيتكلم عني ويغلط فيا جامد ويقول دا شبع بعد جوع".

وأضاف: "أنت عارف أنا تعبت قد إيه ومرت بإيه في حياتي واتحرمت من إيه علشان أوصل لكده وربنا اللي كاتبهولي، كل واحد عالم بظروف نفسه مش ظروف الناس".

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من ناحية أخرى روى قصة لعبه في البداية بالنادي الإسماعيلي، الذي أكد أنه كان يسافر ويتقاضى 25 جنيها بدل سفر، وأيضًا فترة عمله في فرقة لزف العرائس وكان يأخذ جنيها واحدا.

وحكى شاكوش أيضًا فترة الحادث الذي تعرض له والعملية التي كان من المفترض أن يجريها واضطر للأستلاف نظرًا لوجود أزمة مالية، قائلًا:"أنا مركب في دراعي 10 مسامير وشريحتين ولما عملت الحادثة مكنش معايا فلوس أعمل عملية، روحت مستشفى الهلال والعملية كان تمنها 15 ألف جنيه ومكنش معايا غير 9 آلاف جنيه واستلفت علشان أجمع الفلوس".

واختتم حديثه قائلًا:"أنا ركزت واشتغلت على نفسي وحطيت هدف في دماغي، أنا من منطقة بولاق الدكرور ويشرفني أني من المنطقة دي وبروح دايما هناك ومش بتأخر على أي حد".