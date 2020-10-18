بعد الهجوم عليه.. طارق العريان يرد على نجل أصالة بهذه الصور

رنا صلاح الدين - قرر المخرج طارق العريان، الرد على خالد الذهبي، نجل النجمة السورية أصالة نصري، بعد رسالته التي عاتبه فيها واعتبره البعض أنه هجوم عليه.

ونشر العريان صورة جمعته بنجليه "علي وآدم"، ظهروا من خلالها وهم يستمتعان بإجازتهم الصيفية وخلفهم حمام السباحة، معلقًا عليها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام":"الأكثر إشراقا فى حياتى آدم وعلى"، ليرد خالد على الصورة، قائلا: "شكرا على وقتك".

وكان قد فاجئ خالد الذهبي، الجمهور بنشر صورة ظهر من خلالها مع والدته وأخويه التوأم، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق قائلًا:" أخبرني هل تقضي وقت كاف مع عائلتك لأن الرجل الذي لا يقضي وقت مع عائلته لا يمكن أبدا أن يكون رجل حقيقي.

Advertisements

وأضاف:"أعلم أن هذا هو الاقتباس المفضل من فيلمك المفضل لذلك اصنع لي معروف وأعد مشاهدته مرة أخرى آه وشيء آخر أيضا املأ هذه الفجوة سريعا من أجلي".

وانفصلت أصالة عن المخرج طارق العريان بداية عام 2020، وذلك بعد قصة حب وزواج استمر لمدة 12 عامًا.