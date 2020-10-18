وائل منصور يعلن شفائه من فيروس "كورونا"

رنا صلاح الدين - أعلن الإعلامي المصري وائل منصور تعافيه من فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد خضوعه لحجر منزلي استمر لمدة 3 أسابيع.

وائل كتب، على حسابه الخاص بموقع "تويتر": "بعد 3 أسابيع حجر وعزل، حابب أشكر رغدة السعيد رفيقتي في العزل اللي سلتني، فضلت اكسبها أول 10 أيام في لعبة scrabble online وبعد ما خفيت بدأت تكسبني أتاريها كانت بترحمني في الأول عشان عندي كورونا.. شكرا".

وائل منصور

يذكر أن الإعلامي وائل منصوركان قد أعلن يوم 5 أكتوبر الجاري عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

الإعلامي المصري كتب: "للاسف جالي كورونا وغالبا ساره اتعدت مني، برنامجنا عيشها بانرجي مكمل مع مذيعين تانيين من بكرا، لغايه انشاء الله ما نرجع تاني".