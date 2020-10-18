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بالصور.. مفاجأة لدعاء فاروق في عيد ميلادها تتسبب في بكائها

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رنا صلاح الدين - فوجئت الإعلامية المصرية دعاء فاروق بحفل مميز أعده لها مجموعة من صديقاتها، بمناسبة عيد ميلادها.

صديقات الإعلامية المصرية أحضرن لها قالب تورتة كبير وضع بها الكثير من صورها، كما تم تزيين المكان بالبالونات الملونة.

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هذه المفاجأة المميزة تسبب في بكاء دعاء من شدة التأثر، وشاكت متابعيها بمجموعة صور من الاحتفال،على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

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الإعلامية المصرية أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "أحلي مفاجأة اتعملت لي من صحابي وحبايبي ومن فرحتي عيطت كتير قوي".

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وكانت الإعلامية دعاء فاروق قد اثارت مؤخا حالة من الجدل بعد المداخلة الهاتفية التي استقبلتها من فتاة تحدثت فيها عن قيامها بالسحر من أجل التفرقة بين رجل وزوجته حتى تتزوج هي من هذا الرجل، مما اتهمها البعض بفبركة المكالمة.

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f759f246ac.jpgدعاء فاروق

96ebb27d7b.jpgدعاء فاروق

931d0f78ed.jpgدعاء فاروق

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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