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رنا صلاح الدين - فوجئت الإعلامية المصرية دعاء فاروق بحفل مميز أعده لها مجموعة من صديقاتها، بمناسبة عيد ميلادها.
صديقات الإعلامية المصرية أحضرن لها قالب تورتة كبير وضع بها الكثير من صورها، كما تم تزيين المكان بالبالونات الملونة.
دعاء فاروق
هذه المفاجأة المميزة تسبب في بكاء دعاء من شدة التأثر، وشاكت متابعيها بمجموعة صور من الاحتفال،على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".
دعاء فاروق
الإعلامية المصرية أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "أحلي مفاجأة اتعملت لي من صحابي وحبايبي ومن فرحتي عيطت كتير قوي".
دعاء فاروق
وكانت الإعلامية دعاء فاروق قد اثارت مؤخا حالة من الجدل بعد المداخلة الهاتفية التي استقبلتها من فتاة تحدثت فيها عن قيامها بالسحر من أجل التفرقة بين رجل وزوجته حتى تتزوج هي من هذا الرجل، مما اتهمها البعض بفبركة المكالمة.
دعاء فاروق
دعاء فاروق
دعاء فاروق
دعاء فاروق
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مفاجأة لدعاء فاروق في عيد ميلادها تتسبب في بكائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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