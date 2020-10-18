فيديو| بسمة وهبة بالحجاب في أول ظهور لها بعد عمليتها الجراحية

رنا صلاح الدين - شاركت الإعلامية المصرية بسمة وهبة جمهوها بمقطع فيديو حديث لها، وذلك في أول ظهور لها بعد إجرائها عملية جراحية فى إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن.

بسمة ظهرت في المقطع، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وهي مرتدية الحجاب، وعلقت قائلة: "الحمد لله أنا قولت أطمنكم عليا، بس أول حاجة عملتها إني سجدت سجدة شكر لله وحمدت ربنا إنه رجعني بالسلامة وقومني بالسلامة، يارب ألطف بينا دايما يارب".

الإعلامية المصرية أرفقت الفيديو، بتعليق قالت فيه: "الحمد لله والشكر لله ثم لكل الناس الطيبه اللي دعتلي ولكم مثل الدعاء يا رب".

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وكانت الإعلامية بسمة وهبة قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو وثقت من خلاله لحظة دخولها غرفة العمليات من أجل إجرائها عملية جراحية فى إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن.

ونشرت بسمة، الفيديو التي ظهرت فيه وهي بملابس العمليات، وعلقت عليه عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات لاشهير "انستجرام"، قائلة:استودعكم الله الذى لا تضيع ودائعه أبدًا"، وتلت آية "يد الله فوق أيديهم".