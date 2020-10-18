هذا الطفل أصبح نجمًا عالميًا

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ النجم العالمي ​دواين جونسون​ الشهير بـ”ذا روك” الجمهور بنشره صورة قديمة له عندما كان في سنّ السابعة، وذلك عبر حسابه الخاص على انستغرام.

ونالت الصورة اعجاب الملايين من متابعيه الذين لاحظوا الفرق الكبير والاختلاف الواضح في ملامحه مع مرور الزمن، مستغربين شكله في الشعر، لا سيما وانه اشتهر بجسمه الرياضي وصلعته.

وكان النجم ذا روك كشف مؤخرا عن دعمه لجو بايدن المُرشّح لانتخابات الرئاسة الاميركية ونشر مقطع فيديو له على حسابه الخاص، قال فيه: “بصفتي سياسيا مستقلًا ووسطيا، فقد قمت بالتصويت لكلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الماضي، وفي هذه الانتخابات الرئاسية الحاسمة، أنا أؤيد جو بايدن”.