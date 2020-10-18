دنيا بطمة تفاجئ الجميع باطلالتها بعد أيام من انجابها طفلتها

متابعة بتجـــــــــــــرد: شاركت الفنانة دنيا بطمة متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة جديدة لها بدت فيها على طبيعتها ببشرة ناعمة كالأطفال وذلك بعد أيام من انجابها طفلتها الثانية التي أطلقت عليها اسم ليلى روز.

ونشرت الفنانة المثيرة للجدل مقاطع عبر خاصية الستوريز قدمت من خلالها الشكر لكل متابعيها وجمهورها الذي حرص على تهنئتها بمولودتها الجديدة، ولفتت الانظار بنضارة بشرتها وإشرافها رغم أنه لم يمر سوى أيام على خروجها من مستشفى الولادة.

وأثارت دنيا ضجة جديدة بعد اقدامها على تأسيس صفحة جديدة باسم طفلتها الجديدة، رغم حرصها على إبقاء ملامح الطفلة بعيدة عن الاعلام والسوشيال ميديا وتستغين دائما بالايموجي المختلفة لإخفاء ملامحها عن الجميع.

وكانت بطمة نقلت سعادتها للجمهور من خلال لقطات من داخل غرفتها المزينة بالبالونات الزهرية اللون في احدى المستشفيات حيث وضعت طفلتها الثانية منذ أيام فقط.