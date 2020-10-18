محمد عطية يروي للمرة الأولى قصة حبه وتفاصيل ارتباطه بخطيبته

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف الفنان محمد عطية خلال لقاء جمع بخطيبته الكاتبة ومقدمة البرامج السابقة ميرنا الهلباوي في برنامج “ET بالعربي”، عن بداية علاقته بها بعدما أعلن ارتباطه عاطفياً بها منذ أيام.

وقالت ميرنا في بداية اللقاء: “علاقتي بدأت بعطية عندما كنت أقدم برنامج في الراديو، وعلمت أنه ضيف إحدى الحلقات، ولكن لم أكن على معرفة به، وهذا منذ ثلاث سنوات ونصف تقريبا”، ليستكمل عطية السرد قائلا: “ذهبت للقاء وكان بصحبتي صديق لبناني، وأُعجبت بميرنا جداً، وصديقي توقع أنني سأرتبط بها، وبعد ساعات من اللقاء حاولت التلميح لها بإعجابي لها ولكنها لم تكن مهتمة”.

وأضاف: “وبعدها علمت أنها تمت خطبتها! وسافرت إلى لبنان، وعندما عدت وقابلتها سألتها عن خطيبها وعلمت أن علاقتهما انتهت، واستغليت الفرصة”.

يُذكر أن عطية بدأ حياته الفنية بعدما نجح في الموسم الأول من برنامج “ستار أكاديمي”، وشارك في عدد من الأعمال الفنية، ثم غاب عن الساحة الفنية، حتى عاد في عام 2018 وأصدر فيديو كليب “حكاية جديدة”.