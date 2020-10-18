"أهلا بيك".. مليون مشاهدة لأول تعاون غنائي "إماراتي-إسرائيلي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنتشر مشاهد أغنية "أهلا بيك" التي جمعت المغني الإماراتي وليد الجاسم والإسرائيلي إلكانو مارتزيانو بين دبي وتل أبيب، لتتجاوز حاجز مليون مشاهدة منذ إطلاقها نهاية سبتمبر/ أيلول.

باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، يتبادل المغنيان أداء المقاطع الغنائية، ويخاطب الجاسم الذي كان يرتدي الثوب التقليدي الإماراتي باللون الأبيض، مارتزيانو مرحباً بعبارات "أهلا بيك، سلام ومرحبا"، ليرد مارتزيانو وهو يضع نظارات شمسية كبيرة "أهلا بيك، شكرا وأهلا وسهلا".

وبدأ العمل المصور بتقنيات التصوير السينمائي وكأنه دعوة للسفر بين البلدين.

وكان البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن شهد في 15 سبتمبر/ أيلول، توقيع معاهدة سلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين.



