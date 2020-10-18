والدة منسي في "الاختيار": "كانت مؤمنة أنه بيجي كل يوم يطبطب عليها قبل ما تنام" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - حالة حزن تعم مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان وفاة السيدة سناء محمد رضا، والدة الشهيد العقيد أحمد منسي، السبت، بعد أزمة صحية مرت بها منذ 3 أسابيع، نُقلت على إثرها إلى المستشفى الجوي بالتجمع الخامس.

وشهد شهر رمضان الماضي، عرض مسلسل "الاختيار" الذي يتناول قصة حياة أحمد صابر منسي- قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة- الذي استُشهد في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

وظهرت خلال الأحداث والدة الشهيد أحمد منسي والتي قدّمت دورها الفنانة ناهد رشدي، وتحدثت عن سعادتها بالمشاركة في العمل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء DMC" يونيو الماضي، قائلة: "الاختيار ده حاجة تانية خالص، ملحمة درامية حقيقية، وأي كلام هقوله عن العمل قليل".

أضافت رشدي: "بيتر ميمي لم يجعل أحد منا يُمثل.. مفيش حاجة اسمها تمثيل في الاختيار.. كل واحد من الأبطال كان طبيعي جدا جدا، وخصوصا إن الأحداث دي موجودة وعشناها".

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وعن تقديمها دور والدة الشهيد أحمد منسي، قالت: "أم منسي ست كلها إيمان بشكل غير طبيعي، الدور كان صعب جدا لأن الأم شخصية موجودة بينا، عندها جمال روح بشكل كبير جدا، ومؤمنة فعلا بشكل لا يوصف، وتجسيد تلك الشخصية كان أمرا صعبا للغاية، بس الحمد لله ما قدّمته على الشاشة كان توفيق من ربنا".

وفي مداخلة هاتفية أخرى في نفس الشهر لبرنامج "من مصر" عبر فضائية CBC، قالت ناهد رشدي: "كان ليّا الشرف إني أقول ولو جملة في مسلسل الاختيار، وأنا حاولت قدر المستطاع أُظهر جزء من روح السيدة الفاضلة أم الشهيد منسي، استحالة كنت أقدر أوصل لهذه السيدة المؤمنة إيمان غير طبيعي، الأم الحقيقية مؤمنة أن ابنها كل يوم بيجي يطبطب عليها بالليل عشان متنمش تعبانة، هي مؤمنة بكده فعلا، وربّت أولادها تربية جميلة وهي ست حنينة، والدور كان صعب يتعمل، وأنا أعشقه للغاية".

مسلسل "الاختيار" من بطولة النجوم: أمير كرارة، أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق، بالإضافة لعدد كبير من ضيوف الشرف وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وماجد المصري، وصلاح عبدالله، ومحمد عز، ومها نصار وغيرهم، من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.