تتمنى الموت وحُرمت من الإنجاب بسبب ورم.. 18 معلومة عن حورية فرغلي

محمد اسماعيل - القاهرة - تحتفل الفنانة حورية فرغلي، اليوم الأحد، بعيد ميلادها الـ44، إذ أنها من مواليد 18 أكتوبر 1976.

حورية فرغلي في رصيدها العديد من الأعمال الناجحة رغم أنها بدأت مشوارها الفني عن طريق الصدفة، وإليك أبرز المعلومات عنها:-

- ولدت في الإمارات في 18 أكتوبر 1977، وحصلت على الجنسية اﻹماراتية وعاشت هناك سنوات طويلة.

- لديها أخ شقيق وأخت من والدتها، وأخ وأخت من والدها.

- درست إدارة الأعمال بإنجلترا.

- كانت بطلة العالم العربي في الفروسية.

- حصلت على لقب ملكة جمال مصر في عام 2002.

- قبل زفافها بيوم، توفي خطيبها في الإمارات، لذا قررت العودة إلى مصر، وقالت عنه في برنامج "هنا العاصمة" عبر فضائية CBC، مارس 2017: "بعد ما مات سألت نفسي: هو أنا فعلا كنت بحبه، لقيت إني كنت بحب حبه ليّا واهتمامه بيّا، خاصةً أني جاية من أسرة مفككة عشان أبويا وأمي مطلقني من زمان وعمري ما شوفتهم ما بعض وحُرمت من حنية الأب واتعودت أن الراجل حاجة مش مهمة في حياتي".

- اتجهت للتمثيل عام 2010 عن طريق الصدفة بعد أن اكتشفها المخرج خالد يوسف، فكان أول ظهور لها من خلال فيلم "كلمني شكرًا" مع عمرو عبد الجليل وغادة عبد الرازق وماجد المصري.

- عقب ذلك، قررت دراسة التمثيل فالتحقت بورشة لتعليم التمثيل، إذ تعلمت أصول التمثيل الأمريكي لمدة عام.

- ثاني ظهور لها من خلال مسلسل "الشوارع الخلفية" عام 2011 مع جمال سليمان وليلى علوي، سيناريو وحوار مدحت العدل عن قصة الكاتب عبد الرحمن الشرقاوي، ومن إخراج جمال عبد الحميد.

- استطاعت حورية فرغلي في وقت قصير أن تتنوع في تقديم أدوارها، إذ بدأت بالبنت الشعبية في "كلمني شكرا"، والراقصة في "كف القمر" (2011)، والأرستقراطية في "حكايات بنات" (2012) وغيرها من الأعمال التي واصلت فيها تنوعها.

Advertisements

- أول بطولاتها التليفزيونية كانت من خلال مسلسل "المنتقم" عام 2012 مع عمرو يوسف تأليف هشام هلال وشريف بدر الدين وإخراج فاضل الجارحي.

- أول بطولاتها السينمائية كانت من خلال فيلم "نظرية عمتي" مع حسن الرداد عام 2013، تأليف عمر طاهر وإخراج أكرم فريد.

- من أشهر أعمالها، أفلام: "قلب الأسد، القشاش، ديكور، سالم أبو أخته، طلق صناعي"، ومسلسلات: "بدون ذكر أسماء، دكتور أمراض نسا، ساحرة الجنوب" وغيرها.

- كُسرت أنفها بسبب سقوطها من على الحصان قبل تصوير مسلسل "ساحرة الجنوب"، وأجرت عملية جراحية سببت لها مشكلة بالتنفس، وعندما أرادت إصلاح الوضع فشلت، وعلّقت على ذلك خلال لقاء لها ببرنامج "الليلة دي" عبر فضائية CBC، يناير 2016، قائلة: "لا أحد يعرف شيئًا عن كم العمليات التي أجريتها في أنفي ولا عن كم الآلام التي عانيت منها، عملت عملية في النمسا الدكتور بوظلي مناخيري خالص، ومفيش دكتور في مصر وافق يعالجني، قيل إنني أجريت عمليات تجميل في أنفي، لماذا قد أفعل ذلك وأنا كنت ملكة جمال مصر؟ مناخيري بقت أشهر مناخير في العالم".

- خلال حوارها ببرنامج "هنا العاصمة" صدمت جمهورها بالتصريح: "أنا عمري ما اتعاكست، ولا عمري جالي عريس".

- في فبراير 2016، حلّت ضيفة على برنامج "محطة النجوم" عبر إذاعة "نجوم إف إم"، وسألتها المذيعة هند رضا: "لو نفسك تروحي مكان حاليا هيكون فين؟"، فردت: "قبري!"، الإجابة صدمت المذيعة فعقبت مستنكرة: "إيه؟"، لتكرر حورية إجابتها: "قبري.. أنا كارهة الدنيا.. أنا مبطوحة ورغم كده الناس بتتكلم عني كلام زيادة عن اللزوم وبيتوجهلي شتيمة قميئة على مواقع التواصل وناس قعدة تشتم فيّا وتقولي اقعدي في البيت بقى عشان انتي بقيتي مشوّهة.. كلام صعب جدا".

- في حوار لها ببرنامج "بوضوح" عبر فضائية "الحياة" (أبريل 2016)، قالت إنها حُرمت من نعمة الإنجاب بسبب إصابتها بورم في الرحم، مضيفة: "أنا اتحرمت من الخلفة، وهكمل 40 خلاص، مش عايزة أبقى أم عجوزة، دكتوري كان مديني 10 سنين عشان أتجوز وأخلف فيهم وده محصلش، حاليا لازم أشيل الرحم لأنه فيه ورم وراثة، وأنا الحمد لله راضية، يمكن كنت جبت طفل وطلع عاق أو حرامي".

- آخر أعمال حورية فرغلي التليفزيونية مسلسل "مملكة الغجر" مع فيفي عبده عام 2019 من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد، بينما في السينما آخر أفلامها "استدعاء ولي عمرو" مع محمد عز، من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري.

.